روسيا وأوكرانيا: كيف تأثرت أسعار وإمدادات الغذاء عالميا؟

قبل 24 دقيقة

أصدرت شركات الأسمدة العالمية تحذيرات من أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستحدث صدمة في الإمدادات العالمية من الغذاء إثر ارتفاع أسعار الأسمدة وسط مخاوف من تأثر الإمدادات.

وتعد روسيا أحد أهم مصدري الأسمدة عالميا، بينما تساهم أيضا بنسبة كبيرة من المغذيات الضرورية للتربة في الأسواق العالمية، كما أنها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الذي يلعب دورا كبيرا في إنتاج الأسمدة الكيماوية، فكيف ستنعكس أزمة الأسمدة على الأسواق والغذاء عالميا؟