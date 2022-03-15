روسيا وأوكرانيا: محررة تقاطع بث القناة الأولى الروسية بلافتة مناهضة للحرب

قبل 24 دقيقة

وكُتب على اللافتة التي تظهر بوضوح خلف المذيعة: "لا للحرب، أوقفوا الحرب، لا تصدقوا البروباغندا، إنهم يكذبون عليكم"