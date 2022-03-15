روسيا وأوكرانيا: محررة تقاطع بث القناة الأولى الروسية بلافتة مناهضة للحرب
روسيا وأوكرانيا: محررة تقاطع بث القناة الأولى الروسية بلافتة مناهضة للحرب
اعترضت امرأة تحمل لافتة مناهضة للغزو الروسي لأوكرانيا برنامجا إخباريا روسيا على القناة الأولى التابعة للدولة مساء الإثنين.
وكُتب على اللافتة التي تظهر بوضوح خلف المذيعة: "لا للحرب، أوقفوا الحرب، لا تصدقوا البروباغندا، إنهم يكذبون عليكم"
المرأة هي مارينا أوفزيانيكوفا وتعمل محررة في القناة.
يسيطر الكرملين بقوة على الأخبار التلفزيونية الروسية التي لا تعكس سوى النسخة الروسية من الأحداث في أوكرانيا.