نازنين زغاري-راتكليف: كان يجب أن يطلق سراحي من إيران قبل ست سنوات
نازنين زغاري-راتكليف: كان يجب أن يطلق سراحي من إيران قبل ست سنوات
قالت نازنين زغاري-راتكليف إنه ما كان ينبغي أن تستغرق الحكومة البريطانية ست سنوات لتأمين إطلاق سراحها من إيران.
جاء ذلك في إطار حديث المواطنة البريطانية من أصول إيرانية لأول مرة منذ عودتها، التي شابتها الكثير من الملابسات، إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
تم القبض عليها في إبريل 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية، وهو أمر طالما نفته.
جاء إطلاق سراح نازنين بعد أن دفعت حكومة المملكة المتحدة ديونًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لإيران يعود تاريخها إلى السبعينيات، على الرغم من أن الحكومتين قالتا إنه لا ينبغي ربط القضيتين.
فيديو, نازانين زاغاري – راتكليف: زوجها مضرب عن الطعام لأسابيع لإعادتها من إيران, المدة 2,54
نازانين بريطانية-إيرانية مزدوجة الجنسية، سُجنت لأول مرة في طهران عام 2016 بتهمة التجسس، وهو ما نفته دائما.