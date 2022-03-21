نازنين زغاري-راتكليف: كان يجب أن يطلق سراحي من إيران قبل ست سنوات

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نازنين زغاري-راتكليف: كان يجب أن يطلق سراحي من إيران قبل ست سنوات

قبل 29 دقيقة

قالت نازنين زغاري-راتكليف إنه ما كان ينبغي أن تستغرق الحكومة البريطانية ست سنوات لتأمين إطلاق سراحها من إيران.

جاء ذلك في إطار حديث المواطنة البريطانية من أصول إيرانية لأول مرة منذ عودتها، التي شابتها الكثير من الملابسات، إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

تم القبض عليها في إبريل 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية، وهو أمر طالما نفته.