داخل برج ساعة بيغ بن بعد ترميمه

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داخل برج ساعة بيغ بن بعد ترميمه

قبل 15 دقيقة

تقترب الأعمال الخارجية لبرج ساعة بيغ بن من نهايتها، وبعد إزالة السقالات ظهر اللونان الأزرق والذهبي بوجه الساعة مما أعادها إلى تصميمها الأصلي.

ولا يزال العمل جاريا داخل المبنى للتأكد من أن البرج، الذي تم الانتهاء منه عام 1859، يتوافق مع لوائح البناء الحالية وصالح للقرن الحادي والعشرين.

وبمجرد إعادة توصيل الأجراس بآلية عمل الساعة الفيكتورية الأصلية، ستعود بيغ بن لتدق مجددا دون توقف.

وقد سمح لبي بي سي بالولوج إلى البرج للاطلاع على الأعمال التي نُفذت.