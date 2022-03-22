روسيا وأوكرانيا: بي بي سي تحقق في مزاعم تلقي مقاتلين أجانب في أوكرانيا أوامر بقتل أسرى الحرب الروس

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رغم استمرار تدفق متطوعين أجانب للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني ضد الغزو الروسي، إلا أنه سجل مؤخرا عودة العشرات منهم إلى بلادهم، بسبب الأوامر التي تلقوها من قبل القوات الأوكرانية بشأن التعامل مع أسرى الحرب الروس، فضلا عن تفاصيل في عقود تشغيلهم في الميدان، بحسب مزاعمهم.