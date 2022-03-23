النفايات الإلكترونية: كيف تحول هاتفك المحمول إلى ذهب؟

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النفايات الإلكترونية: كيف تحول هاتفك المحمول إلى ذهب؟

قبل 50 دقيقة

نرمي كل عام ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية، كأجهزة الكمبيوتر القديمة والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون، بكل منها لوحات دوائر كهربائية.

الآن وجدت هيئة سك العملة الملكية البريطانية طريقة لتحويل تلك النفايات إلى ذهب تخطط لاستخدامه في سك العملات التذكارية.

زارت ريبيكا موريل، محررة العلوم في بي بي سي، أحد المصانع بجنوب ويلز لمعرفة كيف يتم ذلك.

إنتاج: أليسون فرانسيس