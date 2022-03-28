انتباذ بطانة الرحم: يعتقد الأطباء أنني أتوهم الأمر
انتباذ بطانة الرحم: يعتقد الأطباء أنني أتوهم الأمر
يعد انتباذ بطانة الرحم مرضا شديد الإيلام يعيق الحياة ويؤثر على واحدة من بين كل عشر نساء في العالم في سن الإنجاب.
ورغم شيوع المرض لهذا الحد، كثيرا ما لا تجد النساء من يستمع إليهن ويظل المرض دون تشخيص لفترات تناهز في المتوسط ثماني سنوات.
تجاسرت امرأتان للحديث إلى بي بي سي عن خبراتهما مع المرض وآثاره المستمرة.
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غالبًا ما تكون الأمومة جزءا مبهجا ومهما في حياة المرأة - لكن واحدة من كل 5 نساء تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.