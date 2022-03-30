روسيا وأوكرانيا: لماذا يقاتل سوريون في أوكرانيا؟

روسيا وأوكرانيا: لماذا يقاتل سوريون في أوكرانيا؟

تحدثت بي بي سي نيوز عربي إلى جندي سابق في النظام السوري قام بالتسجيل للقتال مع روسيا في أوكرانيا. يقول إن المتطوعين يقدمون أنفسهم من أجل المال فقط، في مواجهة الاقتصاد السوري المنهار.

راقب فريق بي بي سي منشورات وإعلانات التجنيد على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا ولاحظ اهتمامًا كبيرًا بالتسجيل للقتال.