روسيا وأوكرانيا: لماذا يقاتل سوريون في أوكرانيا؟
روسيا وأوكرانيا: لماذا يقاتل سوريون في أوكرانيا؟
تحدثت بي بي سي نيوز عربي إلى جندي سابق في النظام السوري قام بالتسجيل للقتال مع روسيا في أوكرانيا. يقول إن المتطوعين يقدمون أنفسهم من أجل المال فقط، في مواجهة الاقتصاد السوري المنهار.
راقب فريق بي بي سي منشورات وإعلانات التجنيد على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا ولاحظ اهتمامًا كبيرًا بالتسجيل للقتال.
فيديو, سوريا وأوكرانيا: ما أوجه الشبه والاختلاف بين الحرب في البلدين؟, المدة 3,24
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، كثرت المقارنات بينها وبين الحرب السورية. فما هي نقاط التشابه والاختلاف بين الحربين؟