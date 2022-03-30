روسيا وأوكرانيا: لماذا يقاتل سوريون في أوكرانيا؟

قبل 28 دقيقة

تحدثت بي بي سي نيوز عربي إلى جندي سابق في النظام السوري قام بالتسجيل للقتال مع روسيا في أوكرانيا. يقول إن المتطوعين يقدمون أنفسهم من أجل المال فقط، في مواجهة الاقتصاد السوري المنهار.