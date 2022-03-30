رومان أبراموفيتش: بائع اللعب الروسي الذي أصبح أحد أغنى رجال العالم

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رومان أبراموفيتش: بائع اللعب الروسي الذي أصبح أحد أغنى رجال العالم

قبل 12 دقيقة

أصبح رومان أبراموفيتش يتيمًا في سن الثالثة، لكنه أصبح أحد أغنى رجال العالم. وهو متهم بإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي بوتين وجني الأموال من العلاقة.

جمدت الحكومة البريطانية أصوله المملوكة له في المملكة المتحدة - بما في ذلك منازله وأعماله الفنية ونادي تشيلسي لكرة القدم.

قالت مصادر مقربة منه إنه تعرض لتسمم مشتبه به خلال محادثات السلام على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في وقت سابق من هذا الشهر.