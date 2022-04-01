تلسكوب هابل: اكتشاف أضخم نجم على مسافة قياسية من الأرض

قبل 11 دقيقة

حقق تلسكوب هابل الفضائي رقمًا قياسيًا جديدًا بالتقاط صورة لأبعد نجم عن الأرض يتم رصده حتى الآن. استغرق ضوء النجم 12.9 مليار سنة للوصول إلى الأرض.