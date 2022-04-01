تلسكوب هابل: اكتشاف أضخم نجم على مسافة قياسية من الأرض
تلسكوب هابل: اكتشاف أضخم نجم على مسافة قياسية من الأرض
حقق تلسكوب هابل الفضائي رقمًا قياسيًا جديدًا بالتقاط صورة لأبعد نجم عن الأرض يتم رصده حتى الآن. استغرق ضوء النجم 12.9 مليار سنة للوصول إلى الأرض.
وتم تسميته “Earendel” والتي تعني “نجمة الصبح” باللغة الإنجليزية القديمة. يقدر العلماء كتلة النجم بما لا يقل عن 50 ضعف كتلة الشمس وبكونه أكثر إضاءة من شمسنا بملايين المرات، ما يجعله بين النجوم العملاقة!
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رائد الفضاء الألماني، ألكسندر غيرست، ينشر مجموعة صور لشروق الشمس التي التقطها من مركبة الفضاء الدولية.