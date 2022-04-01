روسيا وأوكرانيا: ما هي حروب الشوارع ولماذا توصف بالكابوس لأعتى الجيوش؟
روسيا وأوكرانيا: ما هي حروب الشوارع ولماذا توصف بالكابوس لأعتى الجيوش؟
أعادت الحرب الروسية في أوكرانيا مصطلح حرب الشوارع إلى ساحات النقاش ونشرات الأخبار عالميا، فاستحضرت الأذهان معارك سابقة كان لحرب الشوارع فيها صدى كبير بسبب أثرها المحوري على مجرى الأحداث العسكرية.
ما هي حروب الشوارع ولماذا توصف بالكابوس لأعتى الجيوش؟
فيديو, روسيا وأوكرانيا: كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟ 5 سيناريوهات محتملة, المدة 3,44
لا يمكن لأحد أن يجزم بما ستؤول إليه الأمور في أوكرانيا، لكن من تاريخ العمليات العسكرية الروسية، يمكن أن نخلص إلى بعض السيناريوهات. فما هي التوقعات الأكثر واقعية؟