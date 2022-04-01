روسيا وأوكرانيا: ما هي حروب الشوارع ولماذا توصف بالكابوس لأعتى الجيوش؟

روسيا وأوكرانيا: ما هي حروب الشوارع ولماذا توصف بالكابوس لأعتى الجيوش؟

أعادت الحرب الروسية في أوكرانيا مصطلح حرب الشوارع إلى ساحات النقاش ونشرات الأخبار عالميا، فاستحضرت الأذهان معارك سابقة كان لحرب الشوارع فيها صدى كبير بسبب أثرها المحوري على مجرى الأحداث العسكرية.

ما هي حروب الشوارع ولماذا توصف بالكابوس لأعتى الجيوش؟