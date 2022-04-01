لا يمكن لأحد أن يجزم بما ستؤول إليه الأمور في أوكرانيا، لكن من تاريخ العمليات العسكرية الروسية، يمكن أن نخلص إلى بعض السيناريوهات. فما هي التوقعات الأكثر واقعية؟

11 مارس/ آذار 2022