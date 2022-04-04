الأمير تشارلز يهدي معطفه لممثلة اشتكت من البرد

الأمير تشارلز يهدي معطفه لممثلة اشتكت من البرد

في لافتة كريمة أعطى الأمير تشارلز معطفه لإحدى ممثلات مسلسل "إيست إندرز" البريطاني الشهير خلال التقاط صور، بعد أن اشتكت الممثلة لاتيشيا دين من برودة الجو.

قالت الممثلة التي تلعب دور "شارون واتس" في المسلسل إن تلك اللافتة جعلت اليوم هو الأسعد في حياتها.