الأمير تشارلز يهدي معطفه لممثلة اشتكت من البرد
الأمير تشارلز يهدي معطفه لممثلة اشتكت من البرد
في لافتة كريمة أعطى الأمير تشارلز معطفه لإحدى ممثلات مسلسل "إيست إندرز" البريطاني الشهير خلال التقاط صور، بعد أن اشتكت الممثلة لاتيشيا دين من برودة الجو.
قالت الممثلة التي تلعب دور "شارون واتس" في المسلسل إن تلك اللافتة جعلت اليوم هو الأسعد في حياتها.
فيديو, الأمير فيليب: وفاة دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عاما, المدة 3,43
توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية التي تعتلي عرش بريطانيا عن عمر يناهز 99 عاما. ويترك دوق إدنبرة خلفه إرثا شخصيا عميقا بما التزم به من واجبات خيرية وإسهامات على صعيد الأنشطة الرياضية.