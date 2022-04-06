سرطان الثدي: امرأة تصف لحظة رؤيتها لوشم حلمة ثديها بعد جراحة استئصال

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سرطان الثدي: امرأة تصف لحظة رؤيتها لوشم حلمة ثديها بعد جراحة استئصال

قبل 18 دقيقة

وصفت امرأة اللحظة التي رأت فيها “حلمة ثديها الجديدة” بعد جراحة سرطان الثدي وتلقت إميلي، من نوتنغهام، الوشم من أخصائية التجميل في داربيشير دون بارلو التي تقدم بعض العلاجات مجانًا.

وقالت إن العلاج: “يتم على مراحل، وهذه هي المرحلة الأخيرة”

على الرغم من أن الوشم مسطح عند اللمس، إلا أن متخصصي الوشم يستخدمون الحبر لجعله يبدو مجسما.

قالت بارلو، وقد سبق وأصيب بسرطان الثدي: “أردت أن أرد الجميل”