الحرب في أوكرانيا: تزايد الأدلة على “مذابح روسية راح ضحيتها مدنيون” في بوتشا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الحرب في أوكرانيا: تزايد الأدلة على “مذابح روسية راح ضحيتها مدنيون” في بوتشا

قبل 44 دقيقة

قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها استعادت المنطقة بأكملها حول العاصمة كييف، مع انسحاب القوات الروسية من المدن الرئيسية.

وعاد مطار هوستميل بالقرب من كييف، والذي شهد معارك حوله منذ اليوم الأول للحرب، لأيدي الأوكرانيين.

ومع تراجع القوات الروسية، تتزايد الأدلة على قتل المدنيين - وهو ما يعد جريمة حرب.

عثر في بلدة بوتشا الواقعة خارج كييف على 20 جثة على الأقل في الشوارع.