أوباما يمزح مع "نائب الرئيس" بايدن في البيت الأبيض

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مزح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع نائبه القديم في زيارة له إلى البيت الأبيض.

ضحك الحاضرون عندما خاطب أوباما الرئيس جو بايدن بـ "نائب الرئيس"، مذكرا بلقب بايدن خلال السنوات الثماني لرئاسة أوباما من 2009-2017.

انضم أوباما إلى بايدن الثلاثاء مع توقيع أمر تنفيذي لتعزيز قانون الرعاية الصحية الذي سبق أوباما وأقره أثناء رئاسته في عام 2010 والمعروف باسم "قانون أوباما".