كيف يبدو رمضان في القدس وسط الإجراءات الأمنية المشددة؟

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كيف يبدو رمضان في القدس وسط الإجراءات الأمنية المشددة؟

قبل 10 دقيقة

يتجمع عشرات الآلاف من المصلين كل مساء في باحات المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة التراويح في الليل الخاصة بشهر رمضان.

ووضعت إسرائيل قواتها في حالة تأهب مع بداية الشهر.

يقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967، وفي صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

في العام الماضي انطلقت تظاهرات احتجاجا على تهديد عائلات فلسطينية بالإخلاء في حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين الإسرائيليين، واتخذت الشرطة إجراءات لمنع الناس من الجلوس على مدرج عند باب العمود أحد الأبواب الرئيسية التي تؤدي للوصول الى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ما تسبب بتوترات واسعة.

وأدى ذلك إلى تظاهرات ليلية شبه يومية بعد صلاة التراويح ومغادرة عشرات الآلاف من الناس باحات الأقصى.