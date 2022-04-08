روسيا وأوكرانيا: الأطفال الخدج يكافحون من أجل الحياة في المدن التي تعرضت للقصف
روسيا وأوكرانيا: الأطفال الخدج يكافحون من أجل الحياة في المدن التي تعرضت للقصف
شهدت بعض المناطق في أوكرانيا ارتفاعًا حادًا في عدد الولادات المبكرة، مع دخول الصراع شهره الثاني.
وقال أطباء لبي بي سي إن معدل الولادات المبكرة قد تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة الإجهاد والمشكلات الطبية المرتبطة بالحرب.
تحدثنا مع امرأة أوكرانية، وضعت توأمها فيكتوريا وفيرونيكا في مستشفى في لفيف أوائل مارس آذار، بعد أن فرت من كييف.
فيديو, روسيا وأوكرانيا: كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟ 5 سيناريوهات محتملة, المدة 3,44
لا يمكن لأحد أن يجزم بما ستؤول إليه الأمور في أوكرانيا، لكن من تاريخ العمليات العسكرية الروسية، يمكن أن نخلص إلى بعض السيناريوهات. فما هي التوقعات الأكثر واقعية؟