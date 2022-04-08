روسيا وأوكرانيا: الأطفال الخدج يكافحون من أجل الحياة في المدن التي تعرضت للقصف

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روسيا وأوكرانيا: الأطفال الخدج يكافحون من أجل الحياة في المدن التي تعرضت للقصف

قبل 19 دقيقة

شهدت بعض المناطق في أوكرانيا ارتفاعًا حادًا في عدد الولادات المبكرة، مع دخول الصراع شهره الثاني.

وقال أطباء لبي بي سي إن معدل الولادات المبكرة قد تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة الإجهاد والمشكلات الطبية المرتبطة بالحرب.