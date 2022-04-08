من هي “أقوى امرأة” في كوريا الشمالية الملقبة بـ “المرأة الغامضة“؟
من هي “أقوى امرأة” في كوريا الشمالية الملقبة بـ “المرأة الغامضة“؟
هددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن بيونغ يانغ سترد بضربات نووية إذا شنت كوريا الجنوبية هجوماً ضدها.
وطالما كانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية قليلة الظهور وتصريحاتها نادرة، إلا أنها مؤخرا أصبحت أكثر انفتاحا بشأن التوترات في المنطقة.
فما الذي نعرفه عن المسؤولة البارزة والتي يمكن القول إنها أقوى امرأة في كوريا الشمالية، والتي غالبًا ما توصف بـ ” المرأة الغامضة“؟
فيديو, لماذا تواصل كوريا الشمالية تجربة الصواريخ؟, المدة 2,40
قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ باليستي محظورعابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017،