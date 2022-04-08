من هي “أقوى امرأة” في كوريا الشمالية الملقبة بـ “المرأة الغامضة“؟

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من هي “أقوى امرأة” في كوريا الشمالية الملقبة بـ “المرأة الغامضة“؟

قبل 17 دقيقة

هددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن بيونغ يانغ سترد بضربات نووية إذا شنت كوريا الجنوبية هجوماً ضدها.

وطالما كانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية قليلة الظهور وتصريحاتها نادرة، إلا أنها مؤخرا أصبحت أكثر انفتاحا بشأن التوترات في المنطقة.