غلاء الأسعار: نصائح بسيطة لتوفير المال ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

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غلاء الأسعار: نصائح بسيطة لتوفير المال ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

قبل 55 دقيقة

مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود والغذاء، قدم ثلاثة خبراء عدة نصائح لتوفير الأموال.

قللت سونيا بارلو عدد المرات التي تغلي فيها الغلاية وقلصت وقت الاستحمام وأوقفت الاشتراكات الترفيهية غير الضرورية.

أما أولا ماجيكودونمي، التي تدير منصة "كل شيء عن النقود" وهي منصة عبر الإنترنت توفر الوسائل المالية والدعم، فتنصح بالبحث عن صفقات جيدة عند التسوق وبيع الأشياء غير المرغوب فيها.

وعمد مارك سايت وهو الرئيس التنفيذي لشركة "وفر المال، قلل الكربون" إلى استخدام تقنيات ذكية في منزله لخفض الفواتير مع تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت. ولتوفير الوقود،