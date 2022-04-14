روسيا وأوكرانيا: روايتان مختلفتان حول ما حدث للطراد الروسي "موسكفا"
روسيا وأوكرانيا: روايتان مختلفتان حول ما حدث للطراد الروسي "موسكفا"
تعرضت السفينة الروسية "موسكفا" لحريق بعد انفجار بعض الذخيرة, مما دفع طاقمها لإخلائها.
وتقول أوكرانيا إنها استهدفت السفينة التي يبلغ طولها 186 متراً بصاروخين من طراز نبتون، المُصنّع في أوكرانيا، ولكن روسيا تقول إن حريقا هو السبب.
ويتألف طاقم موسكفا من 510 عنصراً من البحرية الروسية. وقادت السفينة الأسطول الروسي في غزو أوكرانيا، مما جعلها رمزاً لموسكو وهدفاً عسكرياً لكييف.
بنيت السفينة في عصر الاتحاد السوفيتي ودخلت الخدمة العسكرية في الثمانينيات.