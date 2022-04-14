روسيا وأوكرانيا: روايتان مختلفتان حول ما حدث للطراد الروسي "موسكفا"

قبل 10 دقيقة

وتقول أوكرانيا إنها استهدفت السفينة التي يبلغ طولها 186 متراً بصاروخين من طراز نبتون، المُصنّع في أوكرانيا، ولكن روسيا تقول إن حريقا هو السبب.