آمنة ودود: من هي المفكرة الإسلامية التي تتحدى التقاليد الدينية منذ عقود؟
آمنة ودود: من هي المفكرة الإسلامية التي تتحدى التقاليد الدينية منذ عقود؟
تحتفل المفكرة وعالمة الفقه الأمريكية آمنة ودود هذا العام بمرور نصف قرن على اعتناقها الإسلام.
ضمن مشروع مشترك بين الخدمتين العربية والإندونيسية في بي بي سي، زرناها في منزلها في إندونيسيا، وتحدّثنا معها عن حياتها، ودورها التجديديّ في علوم التفسير، وإمامتها الصلاة، وفهمها للخالق خارج الهرميات السلطوية، والعرقية، والثنائيات الجندرية.
تقرير: سناء الخوري، يانيتا جورجيفا