آمنة ودود: من هي المفكرة الإسلامية التي تتحدى التقاليد الدينية منذ عقود؟

قبل 26 دقيقة

ضمن مشروع مشترك بين الخدمتين العربية والإندونيسية في بي بي سي، زرناها في منزلها في إندونيسيا، وتحدّثنا معها عن حياتها، ودورها التجديديّ في علوم التفسير، وإمامتها الصلاة، وفهمها للخالق خارج الهرميات السلطوية، والعرقية، والثنائيات الجندرية.