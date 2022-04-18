الانتخابات الفرنسية 2022: كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على خيار الفرنسيين؟

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الانتخابات الفرنسية 2022: كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على خيار الفرنسيين؟

قبل 6 دقيقة

يتواجه إيمانويل ماكرون ومارين لوبان مجددا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكن هذه المرة تجري الانتخابات وسط مخاوف على الأمن الأوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى مراقبون إن أزمة دولية كهذه قد تعطي الأفضلية للرئيس الحالي ماكرون كونه يلعب دورا هاما في إدارة الأزمة، في حين انتُقدت مرشحة اليمين المتطرف على تعاطفها السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرى آخرون أن الأزمة جعلت ماكرون ينشغل عن الفرنسيين، بينما ركزت مارين لوبان حملتها على السياسة الداخلية.

فكيف تؤثر الحرب على نتيجة الانتخابات؟