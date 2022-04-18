روسيا وأوكرانيا: هل سنرى عودة للحرب الباردة؟

قبل 20 دقيقة

بعد غزو روسيا لأوكرانيا تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن لمستويات جديدة ما حدا بكثيرين للحديث عن "حرب باردة جديدة"، ولكن ماذا كانت الحرب الباردة القديمة التي من المفترض عودتها؟