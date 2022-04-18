روسيا وأوكرانيا: هل سنرى عودة للحرب الباردة؟
روسيا وأوكرانيا: هل سنرى عودة للحرب الباردة؟
بعد غزو روسيا لأوكرانيا تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن لمستويات جديدة ما حدا بكثيرين للحديث عن "حرب باردة جديدة"، ولكن ماذا كانت الحرب الباردة القديمة التي من المفترض عودتها؟
فيديو, روسيا وأوكرانيا: ما هي "الإبادة الجماعية"، وكيف يعاقب القانون الدولي مرتكبيها؟, المدة 3,32
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، موسكو بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا لكن ماذا يعني هذا المصطلح، وكيف يعاقب القانون الدولي على هذه الجريمة؟