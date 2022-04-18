"لماذا لا أستخدم اسمي الحقيقي في العمل"

قبل 20 دقيقة

هل تجد أن عليك أن تغير اسمك للتأقلم؟ هذا ما فعلته مراسلة بي بي سي نور نانجي، بتبديل اسمها إلى "نينا" بدلاً من "نور"، وهي ليست الوحيدة في ذلك فهناك تاريخ طويل من اختيار الناس لأسماء أخرى بما في ذلك السير الذاتية.