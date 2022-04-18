"لماذا لا أستخدم اسمي الحقيقي في العمل"
"لماذا لا أستخدم اسمي الحقيقي في العمل"
هل تجد أن عليك أن تغير اسمك للتأقلم؟ هذا ما فعلته مراسلة بي بي سي نور نانجي، بتبديل اسمها إلى "نينا" بدلاً من "نور"، وهي ليست الوحيدة في ذلك فهناك تاريخ طويل من اختيار الناس لأسماء أخرى بما في ذلك السير الذاتية.
بالنسبة للبعض، هذا بسبب مشاكل النطق والبعض الآخر يخشى التمييز ضده. من جانبها تقول هيئة الموارد البشرية البريطانية إن على المنظمات اتباع إجراءات عادلة وخالية من التحيز.
ذهبت نور للقاء آخرين غيروا اسمهم للتحدث إليهم عن سبب ذلك.