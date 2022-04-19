فيروس كورونا: من داخل مرفق العزل الحكومي الصارم في شنغهاي

قبل 27 دقيقة

سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا تعني قيودًا صارمة على سكانها في أماكن مثل شنغهاي، حتى الارتفاع الأخير في عدد الإصابات إذ سجلت المدينة مؤخرا آلاف الإصابات.