فيروس كورونا: من داخل مرفق العزل الحكومي الصارم في شنغهاي
فيروس كورونا: من داخل مرفق العزل الحكومي الصارم في شنغهاي
سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا تعني قيودًا صارمة على سكانها في أماكن مثل شنغهاي، حتى الارتفاع الأخير في عدد الإصابات إذ سجلت المدينة مؤخرا آلاف الإصابات.
يجد سكان المدينة صعوبة في التكيف مع القيود المشددة بعد اتباع شنغهاي لنهج أكثر استرخاءً طوال عامي أزمة كورونا.
شاركت إحدى النساء مع بي بي سي تجربتها حول الإقامة في فانغ كانغ وهو المرفق الذي تديره الحكومة بصرامة لعزل المصابين.
فيديو, روسيا وأوكرانيا: هل سنرى عودة للحرب الباردة؟, المدة 0,58
بعد غزو روسيا لأوكرانيا تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن لمستويات جديدة ما حدا بكثيرين للحديث عن "حرب باردة جديدة"، ولكن ماذا كانت الحرب الباردة القديمة التي من المفترض عودتها؟