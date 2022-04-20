الانتخابات الفرنسية 2022: لماذا يعتبر الإسلام من أبرز القضايا في السياسة الفرنسية؟
الانتخابات الفرنسية 2022: لماذا يعتبر الإسلام من أبرز القضايا في السياسة الفرنسية؟
في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لاختيار رئيسها الجديد، لا تخلو النقاشات والحملات السياسية من تساؤلات حول توجهات المرشحين من الإسلام.
المرشحة مارين لوبان قالت إنها ستحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وتغرِّم النساء اللائي ينتهكن الحظر.
أما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ليس لديه مثل هذه الخطط، لكن حكومته أمرت بإغلاق العديد من المساجد والجماعات الإسلامية التي اتهمتها بتبني آراء إسلامية متطرفة.
فلماذا أصبح الإسلام من بين القضايا التي تهيمن على الانتخابات الفرنسية؟
فيديو, الانتخابات الفرنسية 2022: كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على خيار الفرنسيين؟, المدة 2,40
يتواجه إيمانويل ماكرون ومارين لوبان مجددا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكن هذه المرة تجري الانتخابات وسط مخاوف على الأمن الأوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.