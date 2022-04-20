الانتخابات الفرنسية 2022: لماذا يعتبر الإسلام من أبرز القضايا في السياسة الفرنسية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الانتخابات الفرنسية 2022: لماذا يعتبر الإسلام من أبرز القضايا في السياسة الفرنسية؟

قبل 32 دقيقة

في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لاختيار رئيسها الجديد، لا تخلو النقاشات والحملات السياسية من تساؤلات حول توجهات المرشحين من الإسلام.

المرشحة مارين لوبان قالت إنها ستحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وتغرِّم النساء اللائي ينتهكن الحظر.

أما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ليس لديه مثل هذه الخطط، لكن حكومته أمرت بإغلاق العديد من المساجد والجماعات الإسلامية التي اتهمتها بتبني آراء إسلامية متطرفة.