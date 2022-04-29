كيف تتعايش مسلمة وشريكها اليهودي في رمضان؟

مواقف عنصرية كثيرة تعرض لها أحمد من السنغال وفاطمة الزهراء من المغرب بعد إعلان رغبتهما في الارتباط، إلا أن ذلك لم يثنهما عن تتويج قصة حبهما بالزواج.

14 يوليو/ تموز 2020