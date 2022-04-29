كيف تتعايش مسلمة وشريكها اليهودي في رمضان؟
كيف تتعايش مسلمة وشريكها اليهودي في رمضان؟
رغم حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، ورغم تحريم زواج اليهودي من غير اليهودية، تحدى هاي وأنيسة قيود الدين والمجتمع وتشبثا بالحب الذي جمعهما.
وقررا بدء حياة لا تخلو من الصعوبات بسبب فروقات الطقوس والشعائر الدينية ورفض العائلة.
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فيديو, قصة حب في المغرب تغلبت على العنصرية, المدة 2,18
مواقف عنصرية كثيرة تعرض لها أحمد من السنغال وفاطمة الزهراء من المغرب بعد إعلان رغبتهما في الارتباط، إلا أن ذلك لم يثنهما عن تتويج قصة حبهما بالزواج.