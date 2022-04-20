كيف بدأت لاجئة سورية حياتها من جديد في بريطانيا؟

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كيف بدأت لاجئة سورية حياتها من جديد في بريطانيا؟

قبل ساعة واحدة

قالت السورية إيناس العلي، التي تعيش الآن في كارديف، إنها تريد أن تكون قدوة “لللاجئات الأخريات اللائي يوقفن حياتهن عندما ينتقلن إلى بلد آخر “.

وكانت قد درست اللغة الإنجليزية والرياضيات للأطفال لمدة 16 عاما في سوريا، لكن عائلتها اضطرت إلى مغادرة حماة في غرب البلاد بسبب الحرب.

وحصلت العلي على قرض دون فوائد يسمح للاجئين ذوي المؤهلات المهنية بإعادة التدريب بمساعدة الجمعية السورية -الويلزية.

ومن المقرر أن تبدأ دورة تدريب المعلمين الخاصة بها هذا الخريف وتأمل في نهاية المطاف في العودة لتدريس الرياضيات للأطفال في ويلز.