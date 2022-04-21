الولاية التعليمية: لماذا تعاني الأم الحاضنة في مصر لضمان تعليم أطفالها؟
الولاية التعليمية: لماذا تعاني الأم الحاضنة في مصر لضمان تعليم أطفالها؟
في مصر،أثار مسلسل رمضاني جدلا بشأن المشكلات المتعلقة بما يعرف بالولاية التعليمية، وقدرة الأم المطلقة على التصرف في الملف الدراسي لطفلها بحرية دون خوف من استغلال طليقها لهذا الملف بما يؤثر على وضع الطفل الدراسي. فما هي الولاية التعليمية؟ وما العقبات أمام تنفيذها لصالح الأم الحاضنة؟
تقرير عبد البصير حسن وأمل سعيد
فيديو, فاتن أمل حربي: لماذا نكأ المسلسل جراح الكثير من النساء في مصر؟, المدة 4,19
جدد المسلسل المصري فاتن أمل حربي النقاش حول مشكلات تواجهها كثير من النساء في مصر بعد الطلاق. بي بي سي كانت تحدثت لنساء عن قصصهن حول الولاية على أطفالهن