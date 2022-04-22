انتخابات فرنسا 2022: ما الذي قالته الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان من قبل والآن؟

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انتخابات فرنسا 2022: ما الذي قالته الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان من قبل والآن؟

قبل 37 دقيقة

يدلي الناخبون الفرنسيون الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية لحسم المنافسة بين إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من الفوز.

ولوبان هي زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والتي تولت الحكم من والدها جان ماري لوبان في عام 2011.

وبعد أكثر من عقد من الزمان، تترشح لوبان للرئاسة الفرنسية ويأمل أنصارها أن تكون المرة الثالثة ساحرة.