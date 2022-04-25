الدنمارك: ترحيب حار بالأوكرانيين و"تمييز" تجاه اللاجئين السوريين
الدنمارك: ترحيب حار بالأوكرانيين و"تمييز" تجاه اللاجئين السوريين
صرحت وزارة الهجرة الدنماركية أنها تتوقع وصول مائة ألف لاجئ أوكراني إلى أراضيها خلال الأسابيع المقبلة، بينما سنت كوبنهاغن قانونا خاصا يسمح للأوكرانيين بالبقاء في البلاد لمدة عامين.
الإجراءات الخاصة قوبلت بانتقادات من قبل منظمات حقوقية كهيومان رايتس ووتش التي صرحت بأنه في الوقت الذي ترحب فيه الدنمارك باللاجئين الأوكرانيين فإنها تطلب من لاجئين سوريين العودة إلى بلادهم.
تقرير حنان عبد الرازق.
فيديو, الغزو الروسي لأوكرانيا: ماذا نعرف عن الأجانب الذاهبين للقتال مع كييف؟, المدة 3,19
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن نحو 16 ألف مقاتل أجنبي في طريقهم للقدوم إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مضيفا أن بعض هؤلاء المقاتلين قد وصلوا بالفعل.