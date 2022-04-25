الدنمارك: ترحيب حار بالأوكرانيين و"تمييز" تجاه اللاجئين السوريين

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن نحو 16 ألف مقاتل أجنبي في طريقهم للقدوم إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مضيفا أن بعض هؤلاء المقاتلين قد وصلوا بالفعل.

4 مارس/ آذار 2022