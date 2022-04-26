إيلون ماسك وتويتر: كيف ستنعكس الصفقة على مستقبل المنصة الأكثر تأثيرا؟

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أبرم إيلون ماسك أغنى رجل في العالم اتفاقا الإثنين لشراء شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، ما يمنحه السيطرة على واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا.

اشتهر موقع تويتر بأنه أداة التواصل المحببة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أن تحظره المنصة، وأعرب ماسك الذي يصف نفسه بأنه "داعم لحرية التعبير المطلقة" عن رغبته في إصلاح ما اعتبره رقابة المنصة المفرطة على المحتوى.