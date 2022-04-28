تواجه العاصمة الكينية نيروبي حاليًا نقصًا في المياه بسبب عوامل مثل تغير أنماط الطقس وتقادم مرافق المياه. لكن الثمن الذي تدفعه النساء والفتيات مقابل المياه أكثر بكثير من مجرد نقود.

27 أبريل/ نيسان 2022