حل مبتكر للمستويات الزائدة من الفلوريد في المياه الجوفية في تنزانيا

حل مبتكر للمستويات الزائدة من الفلوريد في المياه الجوفية في تنزانيا

بمدينة أروشا الشمالية الشرقية في تنزانيا، تستخدم عظام الأبقار لحل مشكلة المستويات الزائدة من الفلوريد في المياه الجوفية التي تتسبب في اصفرار أسنان السكان بشكل لافت للنظر.