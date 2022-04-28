حل مبتكر للمستويات الزائدة من الفلوريد في المياه الجوفية في تنزانيا
حل مبتكر للمستويات الزائدة من الفلوريد في المياه الجوفية في تنزانيا
بمدينة أروشا الشمالية الشرقية في تنزانيا، تستخدم عظام الأبقار لحل مشكلة المستويات الزائدة من الفلوريد في المياه الجوفية التي تتسبب في اصفرار أسنان السكان بشكل لافت للنظر.
فيديو, الجنس مقابل الماء: ما الثمن الذي تدفعه النساء والفتيات لجلب المياه في كينيا؟, المدة 3,11
تواجه العاصمة الكينية نيروبي حاليًا نقصًا في المياه بسبب عوامل مثل تغير أنماط الطقس وتقادم مرافق المياه. لكن الثمن الذي تدفعه النساء والفتيات مقابل المياه أكثر بكثير من مجرد نقود.