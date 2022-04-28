الانتخابات الفرنسية: كيف كاد اليمين المتطرف أن يخطف الرئاسة في فرنسا؟

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أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حصلت، بالرغم من هزيمتها، على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، وهي أكبر نتيجة يحققها اليمين المتطرف الفرنسي.