الانتخابات الفرنسية: كيف كاد اليمين المتطرف أن يخطف الرئاسة في فرنسا؟
الانتخابات الفرنسية: كيف كاد اليمين المتطرف أن يخطف الرئاسة في فرنسا؟
أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حصلت، بالرغم من هزيمتها، على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، وهي أكبر نتيجة يحققها اليمين المتطرف الفرنسي.
وهيمنت عائلة لوبان على التيار منذ السبعينيات، عندما أسس والدها جون ماري لوبان حزب الجبهة الوطنية، الذي ارتبط اسمه باتهامات بالعنصرية ومعاداة السامية.
وظل الحزب هامشيا في الحياة السياسية الفرنسية لسنوات، لكن قاعدته الشعبية ازدادت شيئا فشيئا، خاصة بعد استلام مارين لوبان قيادته عام 2011. فكيف صعد اليمين المتطرف في فرنسا؟
تقرير فتحي بن عيسى