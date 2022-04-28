زيارة أردوغان إلى السعودية: هل تعيد الدفء إلى العلاقات بين أنقرة والرياض؟

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زيارة أردوغان إلى السعودية: هل تعيد الدفء إلى العلاقات بين أنقرة والرياض؟

قبل ساعة واحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن تبشر زيارته إلى جدة بعهد جديد في العلاقات مع السعودية "الشقيقة"، مع قيامه بأول زيارة على مستوى رفيع بين البلدين منذ سنوات.

وتمثل زيارة أردوغان، الذي يقول مكتبه إنها جاءت استجابة لدعوة من الملك سلمان، تتويجا لجهود مستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات شملت إغلاق تركيا لقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.