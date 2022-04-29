روسيا وأوكرانيا: مدوِّن فيديو صيني يتحدى الرواية الرسمية لبلاده عن الحرب

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روسيا وأوكرانيا: مدوِّن فيديو صيني يتحدى الرواية الرسمية لبلاده عن الحرب

قبل 13 دقيقة

في وقت سابق من هذا العام، انتقل المبرمج الصيني جيكسيان وانغ إلى مدينة أوديسا الأوكرانية للعمل. لكن بعد أشهر قليلة، غزت روسيا البلاد.

أُخبر أصدقاؤه وعائلته بنسخة مختلفة عما ترويه وسائل الإعلام الحكومية الصينية في أوكرانيا.

وقرر البدء في تصوير مقاطع فيديو تسلط الضوء على واقع وضعه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية على أمل إيصال الرسالة إلى أبناء وطنه.

ومنذ ذلك الحين خضع لرقابة مشددة وقطع الاتصال بأسرته لفترة وجيزة في بكين. لكن وانغ مصمم على الاستمرار.