روسيا وأوكرانيا: إجلاء مدنيين من مصنع أوزفيستال للصلب في مدينة ماريوبول الاستراتيجية

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تجري على قدم وساق عملية إجلاء المحاصرين في مصنع “أوزفيستال” للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية.

ونقل بعض الأشخاص إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وقالت ناتاليا عثمانوفا، للصحفيين إنها عانت "شهرين من الظلام" في المجمع الصناعي.