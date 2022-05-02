روسيا وأوكرانيا: إجلاء مدنيين من مصنع أوزفيستال للصلب في مدينة ماريوبول الاستراتيجية
روسيا وأوكرانيا: إجلاء مدنيين من مصنع أوزفيستال للصلب في مدينة ماريوبول الاستراتيجية
تجري على قدم وساق عملية إجلاء المحاصرين في مصنع “أوزفيستال” للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية.
وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن مجموعة قوامها حوالي 100 شخص غادرت وستصل إلى مدينة زابوريزهيا الاثنين.
ونقل بعض الأشخاص إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وقالت ناتاليا عثمانوفا، للصحفيين إنها عانت "شهرين من الظلام" في المجمع الصناعي.
لجأ حوالي 1000 مدني إلى شبكة واسعة من الأنفاق والملاجئ تحت الأرض ، وتزايدت المخاوف بشأن ظروفهم وسط تضاؤل إمدادات الغذاء والمياه.