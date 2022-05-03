ما وراء ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر؟
ما وراء ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر؟
تشير إحصاءات طبية إلى أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى المستوى الذي يضعها في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا، وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن اللجوء غير المبرر للولادة القيصرية يمثل خطرا على حياة الأمهات والمواليد.
و يعزو البعض ارتفاع هذه المعدلات في مصر إلى العوائد الكبيرة التى يحققها بعض الاطباء من اللجوء إلى هذه الجراحات دون حاجة طبية لها .
فيديو, اكتئاب ما بعد الولادة: ثلاث أمهات عربيات يشاركن تجربتهن مع الأعراض والوصم, المدة 4,14
غالبًا ما تكون الأمومة جزءا مبهجا ومهما في حياة المرأة - لكن واحدة من كل 5 نساء تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.