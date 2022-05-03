ما وراء ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر؟

قبل 18 دقيقة

تشير إحصاءات طبية إلى أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى المستوى الذي يضعها في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا، وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن اللجوء غير المبرر للولادة القيصرية يمثل خطرا على حياة الأمهات والمواليد.