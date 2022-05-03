نقص الدواء: الأزمة الاقتصادية تهدد الرعاية الصحية في سريلانكا بالانهيار
نقص الدواء: الأزمة الاقتصادية تهدد الرعاية الصحية في سريلانكا بالانهيار
يقول الأطباء في جميع أنحاء سريلانكا إن الأدوية والإمدادات الأساسية في المستشفيات تنفد في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
نفدت احتياطيات سريلانكا من العملات الأجنبية فعليًا ولا تستطيع الدولة تحمل تكاليف واردات الأدوية والأغذية والوقود، مما أدى إلى احتجاجات ونقص حاد في الأسعار وارتفاع شديد في الأسعار.
قال والدا ميثوجا البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي خضع لعملية زرع كبد، لبي بي سي إن حياة ابنهما في خطر دون الحصول على دوائه.
وقالت وزارة الصحة السريلانكية إنها تعمل على التغلب على النقص وتحصل على المساعدة من الهند المجاورة ومانحين آخرين.