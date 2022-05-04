اعتداءات رش الحمض: ناجيات يبحثن عن العدالة في المكسيك

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اعتداءات رش الحمض: ناجيات يبحثن عن العدالة في المكسيك

قبل ساعة واحدة

بعد أن تركت كارمن سانشيز شريكها السابق الذي كان يسيء معاملتها، هاجمها بالحمض تاركًا ندوبًا شديدة عليها.

في العام الماضي، أطلقت كارمن مؤسستها في المكسيك لمساعدة الناجيات من الهجمات مثلها على إعادة بناء حياتهن.