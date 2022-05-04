اعتداءات رش الحمض: ناجيات يبحثن عن العدالة في المكسيك
اعتداءات رش الحمض: ناجيات يبحثن عن العدالة في المكسيك
بعد أن تركت كارمن سانشيز شريكها السابق الذي كان يسيء معاملتها، هاجمها بالحمض تاركًا ندوبًا شديدة عليها.
في العام الماضي، أطلقت كارمن مؤسستها في المكسيك لمساعدة الناجيات من الهجمات مثلها على إعادة بناء حياتهن.
ما يقرب من 20٪ من الاعتداءات بالحمض على النساء التي تم الإبلاغ عنها منذ عام 2001 أدت إلى وفاة الضحية، ومع ذلك تخشى السلطات في البلاد أن تكون هذه الأرقام مجرد قمة جبل جليدي.
فيديو, الاعتداءات بالحمض: عوامل نفسية وسلوك إجرامي, المدة 24,41
ما هي المصاعب التي تواجه الناجيات من الحرق بالحمض؟ وكيف تتمكن الضحية من التغلب على آثار الاعتداء؟