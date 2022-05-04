روسيا وأوكرانيا: القرى الجنوبية تعيق تقدم القوات الروسية

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روسيا وأوكرانيا: القرى الجنوبية تعيق تقدم القوات الروسية

قبل 21 دقيقة

تقوم القوات الأوكرانية بالدفاع في محيط ميكولايف، جنوب أوكرانيا، بينما يتعرض المدنيون هناك لهجمات روسية يومية.

وشهد جنوب أوكرانيا قتالًا عنيفًا حيث تسعى روسيا للسيطرة على مناطق الموانئ الرئيسية على البحر الأسود.