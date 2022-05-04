روسيا وأوكرانيا: القرى الجنوبية تعيق تقدم القوات الروسية
روسيا وأوكرانيا: القرى الجنوبية تعيق تقدم القوات الروسية
تقوم القوات الأوكرانية بالدفاع في محيط ميكولايف، جنوب أوكرانيا، بينما يتعرض المدنيون هناك لهجمات روسية يومية.
وشهد جنوب أوكرانيا قتالًا عنيفًا حيث تسعى روسيا للسيطرة على مناطق الموانئ الرئيسية على البحر الأسود.
الجيش الأوكراني أصغر بكثير من القوات الروسية، لكنه يأمل في صد الغزو لأطول فترة ممكنة.
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تعددت الدول ولكن المشكلة واحدة. عاد آلاف الطلاب العرب من دولة أوكرانيا بعد اندلاع الحرب.وبعد عودتهم واستقرارهم بدأت تلوح في الأفق أزمة أخرى، كيف سيستكملون مشوارهم التعليمي؟