تصوير عاصفة ترابية وحرائق غابات من الفضاء

قبل 13 دقيقة

التقطت أعمدة ضخمة من الدخان من حرائق الغابات في نيو مكسيكو في صور الأقمار الصناعية في نفس اللحظة بالضبط من عاصفة ترابية اجتاحت ولاية كولورادو الأمريكية.

وصلت سرعة هبوب الرياح في كولورادو إلى 97 كم ساعة (60 ميلاً في الساعة) حيث قللت العاصفة الترابية من الرؤية إلى ما يقرب من الصفر بينما أتت الحرائق على حوالي 283 ميلاً مربعاً.