تقرير مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة في شمال أفريقيا

قبل 19 دقيقة

وتراجعت تونس 21 مرتبة لتحتل الترتيب الـ94 دوليا، وهو ما أثار القلق في أوساط الصحفيين.

أما المغرب والجزائر فبالرغم من تقدمهما في التصنيف، إلا أن ترتيبهما يبقى منخفضا في المركزين 134 و135 على التوالي.