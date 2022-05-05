تقرير مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة في شمال أفريقيا
تقرير مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة في شمال أفريقيا
نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي.
وتراجعت تونس 21 مرتبة لتحتل الترتيب الـ94 دوليا، وهو ما أثار القلق في أوساط الصحفيين.
أما المغرب والجزائر فبالرغم من تقدمهما في التصنيف، إلا أن ترتيبهما يبقى منخفضا في المركزين 134 و135 على التوالي.
تقرير بسام بونني
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سحبت الحكومة الجزائرية في يونيو الماضي اعتماد مراسلي فرانس 24 في الجزائر، وبعدها بأقل من شهرين قررت سحب اعتماد قناة “العربية“.