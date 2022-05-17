كي-بوب: كيف تتعامل راقصة محجبة مع الانتقادات؟
كي-بوب: كيف تتعامل راقصة محجبة مع الانتقادات؟
سابرينا، امرأة ماليزية تبلغ من العمر 22 عامًا وعاشقة لرقصة البوب الكوري، فتحت قناتها على اليوتيوب قبل 3 سنوات عندما انتقلت إلى كوريا الجنوبية، مسقط رأس الكي-بوب.
لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى كسبت أكثر من 200 ألف متابع، لكن الحياة كمؤثرة محجبة لم تكن أبدًا سهلة.
فيديو, حليمة آدن: شعرت بضغط شديد كوني أول عارضة أزياء مسلمة محجبة, المدة 4,02
حليمة آدن، أول عارضة أزياء محجبة في العالم، تلتقي بمصمم الأزياء الأمريكي تومي هيلفيغر في قناة بي بي سي للحديث عن سبب اعتزالها، وكيفية معالجة العنصرية والتمييز في صناعة الأزياء.