كي-بوب: كيف تتعامل راقصة محجبة مع الانتقادات؟

قبل 11 دقيقة

سابرينا، امرأة ماليزية تبلغ من العمر 22 عامًا وعاشقة لرقصة البوب الكوري، فتحت قناتها على اليوتيوب قبل 3 سنوات عندما انتقلت إلى كوريا الجنوبية، مسقط رأس الكي-بوب.