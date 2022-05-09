الإجهاض: هل تنطبق قوانين منع الإجهاض على النساء الأكثر فقرا فقط؟

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الإجهاض: هل تنطبق قوانين منع الإجهاض على النساء الأكثر فقرا فقط؟

قبل 26 دقيقة

بحسب وثيقة مسربة للمحكمة العليا في أمريكا، قد تفقد ملايين النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة قريبا حقهن القانوني في الإقدام على الإجهاض.

وتشير الوثيقة إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار عام 1973 الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ويقول نشطاء إن حظر الإجهاض لا يوقف العملية من الحدوث، لكنه يجبر النساء على اللجوء إلى أساليب غير آمنة.

فما هو الوضع في العالم العربي؟