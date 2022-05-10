تغير المناخ: أين اختفى نحل العسل في المغرب؟
تغير المناخ: أين اختفى نحل العسل في المغرب؟
يرى العديد من الخبراء أن الجفاف هو أحد العوامل التي تهدد نحل العسل في المغرب.
في قرية إنزركي الجنوبية، موطن ما يقول السكان المحليون إنه أقدم خلية نحل في العالم، يقوم مربو النحل بحفر الآبار وزرع الأعشاب لإبقاء الموقع التاريخي ينبض بالحياة.
تقول الحكومة إنها بدأت تحقيقا، لكن يقول عمال المناحل إن هذا لا يكفي للحيلولة دون اختفاء النحل المغربي نهائيا.
فيديو, حرائق تركيا: ضاع العسل, المدة 2,16
التهمت حرائق الغابات مساحات من الأراضي بمحاذاة الساحل التركي وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأتت النيران على أشجار الصنوبر ومنها ينتج أغلب ما يعرف بـ"عسل الصنوبر" في العالم،