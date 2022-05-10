تغير المناخ: أين اختفى نحل العسل في المغرب؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تغير المناخ: أين اختفى نحل العسل في المغرب؟

قبل 16 دقيقة

يرى العديد من الخبراء أن الجفاف هو أحد العوامل التي تهدد نحل العسل في المغرب.

في قرية إنزركي الجنوبية، موطن ما يقول السكان المحليون إنه أقدم خلية نحل في العالم، يقوم مربو النحل بحفر الآبار وزرع الأعشاب لإبقاء الموقع التاريخي ينبض بالحياة.