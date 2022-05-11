الرقص: ثلاثة من العالم العربي يجيبون عن سؤال لماذا ترقصون رغم الضغوط؟

قبل 37 دقيقة

الرقص جنون، واحتفال، وتعبير، وعيب، وحرية، وثورة، وحرام...الرقص فن. يُظهر هذا الحقل المعجمي تبايناً في الآراء بموضوع الرقص. الإنسان يمارس هذا الفن منذ عصورِ ما قبل التاريخ: النقوش في المعابد الفرعونية مثلاً، تظهر أجساداً راقصة. ولا طالما كان الرقص جزءًا مهمًا في الحفلات، وبعض الطقوس الدينية، والرياضة، وحتى العلاج.