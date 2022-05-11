شيرين أبو عاقلة: شهود عيان وزملاء في قناة الجزيرة يروون ملابسات مقتل المراسلة في جنين
شيرين أبو عاقلة: شهود عيان وزملاء في قناة الجزيرة يروون ملابسات مقتل المراسلة في جنين
أعلن بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية أن مراسلتها في الضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة قد قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقالت النيابة العامة الفلسطينية إنها باشرت إجراءات التحقيق في مقتل الصحفية، لكن مصادر إسرائيلية تقول إن المراسلة قتلت نتيجة إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.
زملاء شيرين وشهود عيان يروون ما حدث.
فيديو, تقرير مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة في شمال أفريقيا, المدة 1,47
نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها الجديد لحرية الصحافة. ورأت المنظمة أن الأوضاع مثيرة للقلق في شمال أفريقيا، إذ تراجعت تونس 21 مرتبة، بينما بقيت الجزائر والمغرب في ترتيب منخفض.