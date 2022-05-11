شيرين أبو عاقلة: شهود عيان وزملاء في قناة الجزيرة يروون ملابسات مقتل المراسلة في جنين

قبل 55 دقيقة

أعلن بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية أن مراسلتها في الضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة قد قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت النيابة العامة الفلسطينية إنها باشرت إجراءات التحقيق في مقتل الصحفية، لكن مصادر إسرائيلية تقول إن المراسلة قتلت نتيجة إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.