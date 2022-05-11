شيرين أبو عاقلة: مراسلة بي بي سي تحكي عن علاقة الزمالة التي جمعتها بالصحفية الراحلة

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شيرين أبو عاقلة: مراسلة بي بي سي تحكي عن علاقة الزمالة التي جمعتها بالصحفية الراحلة

قبل 37 دقيقة

قُتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة بالضفة الغربية المحتلة، بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. وتقول مصادر إسرائيلية إن المراسلة قتلت نتيجة إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين.

وأصيبت أبو عاقلة بالرصاص الحي أثناء تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين.

وكانت الصحفية الفلسطينية من أشهر المراسلين في المنطقة، إذ غطت أهم الأحداث في الأراضي الفلسطينية على مدر أكثر من 25 عاما.