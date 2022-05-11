شيرين أبو عاقلة: لماذا يرفض الفلسطينيون التعاون مع إسرائيل في التحقيق في مقتل الصحفية البارزة؟

قبل 8 دقيقة

أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، ويقول مراسل بي بي سي مهند توتنجي إن حمل أبو عاقلة للجنسية الأمريكية سيزيد من الضغوط على السلطات الإسرائيلية التي رفضت السلطات الفلسطينية التعاون معها في التحقيق في ملابسات ما حدث أثناء تغطية اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.